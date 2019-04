Auch ohne Vorstand geht es im Verein engagiert weiter

Der Marienverein Weißenbrunn vorm Wald hat sich nicht aufgegeben, obwohl es schwierig ist. Bei der Hauptversammlung im Mai 2018 wurde kein Vorstand gefunden; doch seitdem führt ein "Team der Vorstandschaft" die Geschicke des Vereines.

Dieses Team war auch durchaus aktiv, was im Beisein des BRK-Kreisgeschäftsführers Jürgen Beninga und des Rödentaler Bürgermeisters Marco Steiner (FW) bei der Hauptversammlung, die vor kurzem stattfand, dargelegt wurde. So machten Vereinsmitglieder Krankenbesuche und Besuche im Altenheim und sie gratulierten anlässlich halbrunder und runder Geburtstage. Auch in der Kleiderkammer in der Domäne Oeslau wurde sechsmal Dienst geschoben.

Die Hauptversammlung wurde zum Anlass genommen, langjährige Mitglieder zu ehren. Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Petra Schneider, für 30 Jahre Heidi Rose und für 35 Jahre Irene Müller, Doris Herzer, Ingrid Ehrlicher, Erika Kern. Doris Weidner