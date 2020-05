Auch ohne Lauf Geld sammeln

Der geplante dritte "Lauf für Uganda" musste aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben. Trotz Verschiebung um ein Jahr: So laufen die Fans des Uganda-Laufes in diesem Jahr ihre ganz persönliche Strecke 2020.

Der 2017 von der Pfarrei Hannberg ins Leben gerufene "Lauf für Uganda" wurde zur größten kirchlich organisierten Laufveranstaltung im Erzbistum Bamberg. Für den 8. Mai war die dritte Auflage des Laufes geplant. Doch auch vor Kirchenveranstaltungen macht das Coronavirus keinen Halt. Der Lauf wurde nun auf das nächste Jahr, genauer auf den 11. Juni 2021, verschoben. Vor zwei Jahren tummelten sich hunderte Besucher unweit der Kirchenburg und über 555 Läuferinnen und Läufer gingen an den Start.

Doch von Pessimismus ist im Organisationsteam der Pfarrei Hannberg nichts zu spüren. Der sportliche Leiter Helmut Rösch trug an diesem Tag das neue Funktionsshirt. Der MEF-Vorsitzende Stefan Reinmann läuft die vier Runden des Laufs für Uganda allein schon am Vormittag und meint: "Die Strecke ist klasse, durch Wald, an Wiesen und Weiher vorbei und im Zieleinlauf die Wehrkirche Hannberg vor Augen."

Die Idee kam beim Laufen

Der siebenjährige Jonathan trägt ebenfalls das farbenfrohe Funktionsshirt und freut sich schon jetzt sichtlich aufs nächste Jahr, um mit seiner Fußballmannschaft im Team erneut starten zu können. Die Trainerin, Gerti, hat dem Organisationsteam diese Tage aber eine ganz besondere Idee übermittelt. Sie hatte trainiert und freute sich eigentlich auf den Lauf. Aus diesem Grund werde sie trotzdem laufen. Allein, wie schon in den vergangenen Wochen. "Diese Devise gilt nun für mich bis zum Pfingstsamstag. Bis dahin hoffe ich, dass ich ein Sümmchen erlaufen kann (pro zwei gelaufenen Kilometern ein Euro)." Auch für jeden Radkilometer will sie 20 Cent spenden. Am Ende sollte da eine gute Summe zusammenkommen.

Der Erlös in diesem Jahr sollte einem jüngst gegründeten Bildungsfond der Hannberger Partnerpfarrei "Busagula" übergeben werden. Die Gelder sollen als Bildungskredite Schulabsolventen auch aus ärmeren Verhältnissen die Möglichkeit bieten, eine Ausbildung oder gar ein Studium beginnen zu können.

Aufruf des Orga-Teams

Damit der Bildungstopf vielen jungen Menschen helfen kann, werden die Spenden der "Lauf bis Pfingsten für Uganda"-Aktion dieses Projekt unterstützen. Deshalb startete das Organisationsteam einen Aufruf: "Schnürt eure Laufschuhe und sammelt Kilometer, 50 Cent pro gelaufenen Kilometer. An Pfingsten werden wir sehen, wie viele Kilometer wir allein und trotzdem gemeinsam gesammelt haben". Spendenkonto: Kath. Kirchenstiftung Hannberg 91093 Heßdorf; IBAN: DE30760696020 300011665; BIC: GENODEF1HSE; Verwendungszweck: Lauf bis Pfingsten für Uganda