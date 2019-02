Auch Nicole in der Villa Kunterbunt

Im Zeichen des Faschings veranstaltete der Uetzinger Pfarrgemeinderat unter dem Motto "Jetzt geht's rund - in der Villa Kunterbunt" einen Seniorenfasching im dekorierten Mehrzweckraum des Kinderhauses Sankt Johannes der Täufer.

Doch bevor die Lachmuskeln trainiert wurden, fand "Der etwas andere Gottesdienst! - Du kannst mich kreuzweise ... segnen" mit Stadtpfarrer Georg Birkel im Kinderhaus statt.

Im Anschluss wurden zunächst die zahlreichen Senioren mit Kaffee sowie selbst gebackenen Kuchen und Torten verwöhnt. Der Pfarrgemeinderat hatte wieder alle Register gezogen, um gute Laune zu verbreiten. Stimmungsvoll unterhielt Matthias Werner auf dem Keyboard die eifrig mitsingenden, klatschenden und schunkelnden Senioren. Mit dem Lied "Villa Kunterbunt" wurde der Nachmittag gesanglich durch den Pfarrgemeinderat eröffnet.

"Rollator-Tanz"

Der Oberlangheimer Kirchenpfleger Andreas Kerner ging in seiner Büttenrede auf das Lied "Horch, was kommt von draußen rein" ein. Für die Senioren hatten Andrea Kerner, Kerstin Weis, Verena Kerner, Andrea Lazarz, Gudrun Gehringer und Roswitha Klemenz den "Rollator-Tanz" einstudiert. Hierbei wurde allen schnell klar, dass auch ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen Freude am Tanzen haben könne.

Mucksmäuschenstill war es beim Auftritt der Schlagersängerin Nicole (Heiko Lazarz), die ihren Erfolgsschlager "Ein bisschen Frieden" sang. Gudrun Gehringer, Kerstin Weis und Andrea Kerner beschäftigten sich mit der "Rechenaufgabe" der Familie Redlich.

Nach einem gemeinsamen Abendessen saßen alle noch etwas zusammen, bis ein wunderschöner Nachmittag zu Ende ging.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Andrea Kerner erinnerte an das Fastenessen am 10. März im Kinderhaus sowie an die Pfarrversammlung am 28. März in Stephans Wirtshaus. gkle