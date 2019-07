Auch neun Urenkel gratulierten

Bei guter Gesundheit konnte die aus Oberküps stammende Eva Haderlein, eine geborene Rothlauf, jetzt in Kemmern ihren 90. Geburtstag feiern. Durch ihren Mann Andreas, der 2002 verstarb, kam sie 1971 in ihre neue Heimat. Nach der Beschäftigung bei der Firma Kaiser Porzellan in Bad Staffelstein kümmerte sich Eva Haderlein um den Haushalt und die Erziehung ihrer vier Kinder. Werner, Roland, Luise und Gudrun, sowie acht Enkel und neun Urenkel zählen heute zur Familie. Neben dem regelmäßigen Kartenspielen und der täglichen Kaffeerunde mit ihren Kindern gehört auch das Lesen des FT zu ihrem festen Tagesablauf. Zu den vielen Gratulanten zählten auch die beiden Bürgermeister Rüdiger Gerst und Hans-Dieter Ruß. red