Auch "Netto" zieht es nach Ebern

Eckehard Kiesewetter Die Dicounterkette "Netto" will nicht nur in Maroldsweisach (neues Gewerbegebiet "Bleichäcker"), sondern auch in Ebern eine Filiale eröffnen. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür wird der Stadtrat bei seiner Sitzung in der kommenden Woche veranlassen, da eine Änderung des Bebauungsplans für den Süden der Stadt nötig ist. Der Lebensmittelmarkt wird sich auf dem bisherigen Reifen-Wagner-Gelände und dem anliegenden Grundstück am Ortsausgang Richtung Heubach ansiedeln, gleich neben der Aral-Tankstelle. Die Anfrage hatte laut FT-Informationen bereits vom Frühjahr datiert, doch zunächst galt es für die Kommune sicherzustellen, dass die Stadt nicht einer anderen Mitgliedsgemeinde der "Baunach-Allianz" sozusagen die Butter vom Brot nimmt. Jetzt wurde schriftlich bestätigt, dass "Netto" für beide Kommunen plant, Ebern und Maroldsweisach. Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD) bemerkt erfreut, dass dann auch die Menschen im Süden der Innenstadt und am Losberg eine fußläufig erreichbare Möglichkeit zum Kauf von Lebensmitteln erhalten. Zudem werde es in diesem Bereich dann mehr Parkplatzfläche geben.

Mit dem Aldineubau und der Erweiterung der "Norma"-Filiale in Sandhof tut sich also einiges auf dem Lebensmittelmarkt in der Stadt. Wegen der Norma-Pläne hatte kürzlich die Seßlacher Bäckerei Schoder ihre Eberner Dependance aufgegeben. Zwischenzeitliche Überlegungen, aus dem seit Jahren verwaisten, früheren Schlecker-Markt eine eigene Café-Filiale einzurichten, hatten sich zerschlagen.