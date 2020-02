Auch mit über 100 Jahren greift Richter noch gerne in die Tasten

Anton Richter feierte jetzt seinen 101. Geburtstag im Gewo-Seniorenzentrum Memmelsdorf-Lichteneiche. Richter stammt ursprünglich aus dem preußischen Landkreis Kreuzburg in Oberschlesien. Im Alter von 18 Jahren war Richter in den Krieg gezogen, in dem er ein Bein verlor und weitere schwere Kriegsverletzungen davontrug. Trotz der Behinderung war er einige Jahre im Baugewerbe tätig.

Mit seiner inzwischen verstorbenen Ehefrau hat er eine Tochter, die dem Ehepaar drei Enkelkinder schenkte.

Den Weg ins Gewo-Seniorenzentrum Lichteneiche fand Richter im Jahr 2007. Dort beteiligt er sich rege an den verschiedenen Gruppenangeboten der Ergotherapie. Die Musik war und ist eine besondere Leidenschaft des 101-Jährigen. In früheren Jahren lernte er Mundharmonika und Klavier spielen. So begeistert und unterhält Richter bis heute mit Klavierstücken die Bewohner des Seniorenzentrums.

Den Humor nie verloren

"In diesem Alter trotz solcher harten Schicksalsschläge eine so tolle Ausstrahlung zu haben, ist etwas ganz Besonderes", wusste Bürgermeister Gerd Schneider hervorzuheben, der den 101-Jährigen gemeinsam mit Landrat Johann Kalb und dem Geschäftsführer der gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft, Udo Kunzmann, zum Ehrentag gratulierte.

In seinem langen Leben hat Anton Richter nicht nur einen Weltkrieg miterlebt, sondern auch viele weitere wesentliche Veränderungen durchgemacht. "Ich habe meinen Humor nie verloren und ich glaube, das ist es, was mich so jung gehalten hat", schmunzelte der Jubilar, der seine gute Laune stets behalten hat. red