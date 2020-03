Auch Markt Eggolsheim sagt Veranstaltungen ab

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der Empfehlungen der Gesundheitsbehörden werden Veranstaltungen des Marktes Eggolsheim abgesagt. Das betrifft die Wahlparty am Sonntag, 15. März, ab 18 Uhr in der Eggerbachhalle. Die Wahlhandlung sowie die zentrale Auszählung in der Eggerbach-Halle bleiben öffentlich zugänglich, doch sollte jeder Bürger bei einem Besuch im Wahl- oder Auszählungslokal verantwortungsvoll handeln. Eine weitere Absage betrifft den Ostermarkt am Wochenende 28./29. März am Gemeindezentrum. Alle Bürger, die für die Osterverlosung beim Ostermarkt bereits Lose gekauft haben, erhalten ihr Geld bei der Kasse des Marktes Eggolsheim (Rathaus, Zimmer 10, Hauptstraße 27, Telefon 09545/444-133 oder -134) zurück. Auch die Kinderkulturveranstaltung "Kuno Knallfrosch" am Sonntag, 5. April, in der Eggerbachhalle wird nicht stattfinden. Das Geld für bereits gekaufte Karten erhält man ebenfalls an der Kasse des Marktes Eggolsheim zurück. red