Auch Kanalsanierung garantiert keine hundertprozentige Sicherheit

Unimog für den Bauhof



Zur Einweihung des neuen Bauhofes lud Bürgermeister Thomas Kneipp CSU ) die Bevölkerung zu einer Bürgerversammlung ein. Etwa 200 Bürger wollten sich über aktuelle Themen in der Kommune informieren und die Räumlichkeiten des Bauhofes in Augenschein nehmen.Eingangs konnte Kneipp gleich etwas sehr Erfreuliches berichten. Der Haushalt 2018 weise so viel Überschuss auf wie seit vielen Jahren nicht. Einnahmen von rund 2,1 Millionen Euro stünden Ausgaben in Höhe von etwa 1,68 Millionen Euro gegenüber. Kneipp erläuterte die größten Ausgabeposten im Einzelnen, wobei die Kindertagesstätten einen der vorderen Plätze belegen. Für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen werde im Durchschnitt jährlich ein Defizit von etwa 150 000 Euro eingefahren, was aber bewusst vom gesamten Gemeinderat gebilligt werde, so das Gemeindeoberhaupt.Als weiteres Beispiel führte Kneipp die Katzogelhalle an. Der Betrieb der Halle koste den Gemeindesäckel etwa 31 000 Euro pro Jahr. Etwa die Hälfte der Summe müsse für Energiekosten aufgewendet werden. Langfristige Abhilfe sollen hier Sanierungsmaßnahmen bringen, bei welchen auch das aus dem Jahr 1986 stammende Beleuchtungssystem durch ein modernes, energiesparendes System ersetzt werden soll. Wofür der Haushaltsüberschuss in Höhe von 543 000 Euro verwendet wird, entweder zur Schuldentilgung oder für neue Investitionen , darüber werde der Gemeinderat beschließen, so der Bürgermeister.In der Zukunft stehen laut Kneipp folgende Investitionen und Projekte an: die Anschaffung eines neuen Unimogs für den Bauhof, die Erweiterung der Urnenstelen auf dem Gemeindefriedhof, in puncto Trinkwasserversorgung eine Untersuchung der Tiefbrunnen und Investitionen für die eigenständige Wasserversorgung, Investitionen in die Feuerwehrhäuser, die Kanalsanierung im Wasserschutzgebiet, die Instandhaltung der Katzogelhalle sowie die Erschließung eines neuen Baugebietes "Hochstadt-West", nördlich der B173 am Ortsausgang Richtung Trieb. Letzteres allerdings erst, wenn sicher ist, wo die Umgehung B 173 neu letzten Endes verläuft, so Kneipp. Zum Thema Umgehung trug das Gemeindeoberhaupt zur Erinnerung nochmals chronologisch die Aktivitäten seit dem Jahr 2000 vor. Demnächst seien Beweissicherungsmaßnahmen an den zum geplanten Fahrbahnrand nächstgelegenen Häusern geplant, und im Herbst oder Winter 2018 werde vermutlich die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes erwartet.Im Anschluss bot Kneipp Gelegenheit zur offenen Diskussion, wobei einigen Bürgern das Thema Starkregenereignisse und deren Folgen wie zum Beispiel vollgelaufene Keller auf den Nägeln brannte. Vor kurzem erst wurde die Gemeinde ja mit solch einem Ereignis konfrontiert, wobei die Kanäle die Wassermassen nicht mehr abführen konnten und kurzzeitig sogar die Ortsdurchfahrt wegen Überschwemmung unpassierbar war. Er könne sich nicht vorstellen, dass es bundesweit auch nur eine Kommune gäbe, die ein Kanalsystem vorhalte, welches für derartige Ereignisse ausgelegt sei, so Kneipp. Im Zuge der Kanalsanierungsmaßnahmen werde es wohl Verbesserungen geben, aber eine hundertprozentige Sicherheit könne hierbei niemand zusagen.