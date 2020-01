Auch in Stöppach fehlen Jugendliche

Die Feuerwehr Stöppach musste im vergangenen Jahr zu vier Einsätzen ausrücken. Darunter waren ein Brandeinsatz sowie eine Türöffnung. Zweimal wurde ein umgestürzter Baum von der Straße geräumt, berichtete Kommandant Jens Golle bei der Hauptversammlung im Mehrzweckhaus. Erfreut ist der Kommandant darüber, dass drei gut ausgebildete Jugendfeuerwehrmitglieder in die aktive Wehr wechseln. Bei einer Dienstversammlung wurde Gerald Reißenweber als stellvertretender Kommandant gewählt. Dies sei notwendig gewesen, so Golle, weil der bisherige Zweite Kommandant Markus Fleischmann von seinem Amt zurückgetreten war.

In der Jugendfeuerwehr übernehmen künftig Hendrik Heider und Christopher Golle die Ausbildung. Joachim Posselt hat die meisten offiziellen Termine der Wehr wahrgenommen. Der Kommandant überreichte ein Geschenk, das auch Steffen Reißenweber erhielt, der nur einen Termin weniger wahrnahm. In der Feuerwehr in Stöppach sind 25 Wehrleute aktiv, zwei von ihnen sind Frauen.

Momentan sei nur ein Jugendlicher in der Wehr, sagten die Jugendwarte. Man hoffe, weitere Jugendliche aus dem Ort für die Feuerwehr zu begeistern.

Vorsitzender Steffen Reißenweber ging auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein, darunter waren der Faschingsstammtisch und der Ausflug nach München sowie das Binzigfest. Der wöchentliche Dienstagsstammtisch sei für alle offen. Die Sonnwendfeier sei wieder zusammen mit den anderen Ortsvereinen durchgeführt worden. Sehr ausführlich ging der Vorsitzende auf die Beschaffung einer neuen Bestuhlung und die neue Raumausstattung im Mehrzweckhaus ein, das die Wehr als Schulungsraum nutzt. Auch der Bayern-Fanclub und die anderen Ortsvereine nutzen diesen Raum. Ein hierfür extra gebildeter Arbeitskreis habe sich viele Gedanken gemacht. Man habe sich für eine langlebige, hochwertige Ausstattung entschieden. Deshalb habe sich der Kassenbestand erheblich verringert, stellte Vorsitzender Reißenweber fest. Aufgrund der langen Bindung habe man sich gegen die Finanzierung durch eine Brauerei entschieden. Weiterhin wolle der Verein bei einem Arbeitseinsatz die Wohnung im Feuerwehrhaus renovieren. Der Vorsitzende bat die Gemeinde, die restlichen Fenster im Feuerwehrhaus zu erneuern. Schließlich teilte Reißenweber mit, dass der Feuerwehrverein 51 Mitglieder, darunter sechs Ehrenmitglieder, hat. Im vergangenen Jahr gab es eine Anmeldung. Ein Mitglied musste ausgeschlossen werden.

Bürgermeister Rolf Rosenbauer lobte das Engagement der Feuerwehr. Er ging auf die Fenster im Feuerwehrhaus ein und dankte für die Anregung. Gut sei die geplante Satzungsänderung, wonach auch Jugendliche ab zwölf Jahren und Kinder ab sechs Jahren in die Wehr aufgenommen werden können. Michael Stelzner