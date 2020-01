Auch in Lahm wurde gepfeffert

Die Tradition des Pfefferns zum Jahreswechsel wird auch in Lahm gepflegt. Los ging es bereits früh um 8 Uhr mit dem Binden des "Bären". Anschließend ging es ab 11 Uhr von Haus zu Haus, wo fleißig gepfeffert wurde. Der Tag klang schließlich am Abend im Feuerwehrhaus aus. In diesem Jahr beim Pfeffern mit dabei waren (vorne von links) Marcel Mager (Musiker), Marco Schlee (Weißer), Nico Mager (Weißer), (Mitte von links) Paul Welscher (Scherenschleifer), Florian Löffler (Bär) sowie (hinten von links) Luca Kirschbauer (Mäusfallenträger), Tobias Novotny (Schornsteinfeger), Maximilian Böhm (Bärentreiber), Johannes Fiedler (Jäger) und Lukas Engelhardt (Fraala). Foto: privat