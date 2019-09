Auch in Bayreuth wird demonstriert

Am Freitag, 20. September, findet in Bayreuth eine weitere "FridaysForFuture"-Kundgebung unter dem Motto "#AlleFürsKlima - Klimastreik für Klimaschutz" statt. Sie wurde von den Organisatoren als kombinierte Fahrrad- und Laufdemonstration bei der Stadtverwaltung angemeldet. Die Fahrraddemonstration beginnt mit einer Stadtrundfahrt um 10 Uhr auf dem Luitpoldplatz vor dem Rathaus. Anschließend folgt eine Laufdemonstration durch die Innenstadt. Sie beginnt vor dem Neuen Schloss, Ludwigstraße 20, und endet mit einer Abschlusskundgebung gegen 15 Uhr in der Fußgängerzone Maximilianstraße. red