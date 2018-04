Auch im Landkreis Kulmbach lag die Polizei auf der Lauer

Bayernweit fand am Mittwoch ein Blitzermarathon statt, der erst am heutigen Donnerstag um 6 Uhr endet. Im Landkreis führten die Verkehrspolizei sowie die Kulmbacher und die Stadtsteinacher Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Kulmbacher Polizeibeamte hatten sich gestern Morgen bei Seidenhof postiert. Dieter Endres hat dort die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos mit der Laserpistole gemessen. Die fortlaufenden Hinweise in der Presse hatten die Verkehrsteilnehmer sensibilisiert. Die meisten Autofahrer haben auf das Tempolimit geachtet. hn