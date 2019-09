Reckendorf vor 15 Stunden

Auch Haus der Kultur öffnet seine Pforten

Am Tag des offenen Denkmals am morgigen Sonntag ist das "Haus der Kultur - ehemalige Synagoge" in Reckendorf, Ahornweg 2, von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Gleichzeitig kann die Genisa-Ausstellung besichtig...