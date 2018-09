Zum Thema "Endspielkunst - auch Großmeister machen Fehler" demonstriert und erläutert Günter Lossa in einem Schachtraining lehrreiche technische Spielzüge und strategische Schachkombinationen. Schachfreunde und Gäste sind hierzu seitens des Schachclubs 1868 Bamberg eingeladen. Die Veranstaltung findet am heutigen Mittwoch, 12. September, um 19 Uhr im Nebenraum der Gaststätte "Tambosi" am ZOB statt. red