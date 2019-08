Auch Grattstadt wurde Teil der Bad Rodacher Spielplatzoffensive

Auch vor Grattstadt machte die von der SPD-Stadtratsfraktion angeregte und vom Stadtrat Bad Rodach getragene Spielplatzoffensive nicht Halt.

Zwar bekam der Stadtteil keinen komplett neuen Spielplatz, aber die vorhandenen und in die Jahre gekommenen Geräte wurden aber so in Schuss gebracht, dass Betrachter durchaus denken könnten, dass neben der Eisstockbahn etwa Neues entstanden ist.

Raus aus der prallen Sonne

Neben den Runderneuerungen wurde auch auf Anregung von Bürgern die Rutsche umgesetzt, damit diese nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Aber ganz ohne Fest wollten die Grattstadter ihren "neuen" Spielplatz nicht in Beschlag nehmen. Bei Bürgermeister Tobias Ehrlicher rannten sie mit dem Wunsch einer offiziellen Einweihung offene Türen ein.

Stadtteile nicht vergessen

Vor Ort bekräftigte Ehrlicher, dass es dem gesamten Stadtrat wichtig sei, den Bürgern zu vermitteln, dass die Stadtteile nicht vergessen werden. Wie es sich zu einem Eröffnungsfest gehört wurden die Gäste auch entsprechend versorgt. Bürgermeister Ehrlicher versäumte es nicht, sich beim SPD-Ortsverein zu bedanken, der die obligatorischen Bratwürste spendierte.