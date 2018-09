Auch für die neuen Rektoren wird es heute ernst

Zum Schuljahresbeginn wurden die neuen Schulleitungen der Grund- und Mittelschulen im Landkreis und in der Stadt Bamberg sowie der neue weitere Schulrat Christian Neundörfer im Staatlichen Schulamt vorgestellt.

"Sie alle tragen das Leuchten in Ihren Augen", begrüßte Schulamtsdirektor Thomas Kohl die stattliche Anzahl von 15 neuen Schulleitern und Stellvertretern, in Anlehnung an Hermann Hesse, demnach ja "jedem Anfang ein Zauber innewohne". Sich diese Begeisterung und Neugierde zu bewahren, aber auch zuweilen die nötige Gelassenheit zu haben, gab er als wichtigen Ratschlag mit auf den Weg ins neue Amt.

Die besten Wünsche

Die besten Wünsche für die neue Aufgabe überbrachten auch Landrat Johann Kalb (CSU) und Bambergs Zweiter Bürgermeister Christian Lange (CSU). Beide dankten den künftigen Rektoren und Konrektoren dafür, dass sie sich den vielfältigen Anforderungen und der Herausforderung stellen, die Schulleitung heute mit sich brächten.

So ließ sich Schulamtsdirektor Wolfgang Zeis dann auch gleich von den Neuen deren Tipps und Kraftquellen erläutern, um nach stressigem Arbeitstag wieder herunterzufahren und den Akku neu aufzuladen.

Schulrat Matthias Thiem gab Tipps für das künftige Arbeiten in der Schulleitung und stellte dabei auf humorvolle Weise auch heraus, wie man es besser nicht machen solle.

Als kleines Willkommensgeschenk übergab Thomas Kohl zum Schluss noch eine Auswahl von Schokopralinen, bei denen auch "für die jeweilige Situation dann hoffentlich die passende Praline dabei sei". red