Auch ein Moutainbike ist verschwunden

Wie bereits berichtet wurden in der Viktor-von-Scheffel-Straße in Schlüsselfeld zwischen Montagabend bis Dienstagmorgen zwei Kinderfahrräder gestohlen. Der Täter entwendete offenbar im selben Zeitraum ein weiteres Fahrrad von einem Anwesen in der Viktor-von-Scheffel-Straße. Es handelt sich um ein mit einem Schloss gesichertes Mountainbike. Das Fahrrad der Marke Müsing ist rot-weiß und hat einen weißen Sattel. Es hat noch einen Zeitwert von rund 750 Euro. Wer kann Angaben über den Verbleib des Rades beziehungsweise zum Dieb machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310 entgegen. pol