Auch die Tiere leiden

Auch unsere Haustiere müssen mit der Hitze zurechtkommen, deshalb gibt das Veterinäramt Bad Kissingen folgende Ratschläge :

Zum Gassigehen bieten sich die Morgen- und Abendstunden an. Im Wald ist das Klima angenehmer als auf der offenen Wiese. Zudem wird Straßenbelag in der Sonne sehr heiß, und das kann für Hundepfoten gefährlich werden.

Auf anstrengende sportliche Aktivitäten sollten Menschen wie ihre Vierbeiner in der heißen Witterung verzichten.Wasser muss immer verfügbar sein: Zuhause am besten an mehreren, verschiedenen Stellen und auch auf längeren Spaziergängen. Heimtiere wie Kaninchen, Ziervögel und Co haben bei hohen Temperaturen ebenfalls einen enorm hohen Trinkwasserbedarf und sind auf kühle Rückzugsmöglichkeiten angewiesen.

Auch Fischen im Aquarium kann es zu warm werden. Deshalb sollte man die Becken vor direktem Sonneneinfall und zu hohen Umgebungstemperaturen schützen.

Vögel, Eichhörnchen und Igel finden derzeit kaum mehr Pfützen, aus denen sie trinken können. Darum macht es Sinn, im Garten, um das Haus oder auch auf dem Balkon Schüsseln mit Wasser zu platzieren, damit die Tiere trinken können. Die Schüsseln sollten so platziert werden, dass Katzen nicht im nahegelegenen Busch auf die Beute lauern können.

Ganz wichtig: Nie ein Tier im Auto zurücklassen, nicht einmal "ganz kurz". Bei einer Außentemperatur von 26 Grad erhitzt sich das Wageninnere binnen einer halben Stunde auf 42 Grad Celsius. Das ist eine Temperatur, die bereits tödliche Folgen haben kann. red