Auch die Kirche wurde ein wenig durch den Kakao gezogen

Ja, das war so recht nach dem Geschmack der Gäste: Als Pfarrer Udo Zettelmaier im Saal der Pfarrgemeinde "Ei, ei, ei die Gaaß is gfreckt" anstimmte und dazu auch noch auf der Gitarre die Melodie vorgab, kannte die Stimmung beim Seniorenfasching kein Halten mehr. Die betagten Faschingsfreunde lachten, feixten sangen, hakten sich beim Nebenmann unter - und ließen den lieben Gott "an guten Moo" sein.

Organisiert hatte das närrische Treiben Edeltraud Lieb, gekommen waren längst nicht nur Karnevalsveteranen aus Kleukheim, sondern dem gesamten Kellbachgrund. Sie erlebten einen zuckersüßen Auftritt der bunt kostümierten Kinder der Kindertagesstätte, die nach dem Auftritt reichlich Applaus bekamen und stolz wie Oskar waren. Und da in der Mädchengarde Scheßlitz viele Akteure aus Kleukheim vertreten sind, traten auch diese in farbenprächtigen Outfits auf. Vor allem die Menschenpyramide am Schluss des Auftritts ließ die Besucher staunen. Entsprechend frenetisch klatschten sie als Dankeschön.

Außerdem wurde beim Seniorenfasching die Kirche ein wenig durch den Kakao gezogen. Mit großem Hallo und zum Akkordeonspiel von Thomas Krauß zogen Theo Voll, Bernhard Adelhardt, Organisatorin Edeltraud Lieb und eben Pfarrer Udo Zettelmaier singend in den Faschingssaal ein, stimmten fränkische Weisen und Schunkellieder an wie "Schön ist die Liebe im Hafen", "Lustig ist das Zigeunerleben" oder auch "Am Golf von Biskaya" an. Mit einem Gedicht von einer besonderen Wallfahrt trieben sie den betagten Zuhörern die Tränen vor Lachen in die Augen.

Und dann predigte der Pfarrer - so, wie er es sonntags niemals in der Pfarrkirche nebenan tun würde. Er blickte zurück auf seinen ersten Auftritt als Kaplan. Da mag nicht alles der Wahrheit entsprochen haben, urkomisch war es aber auf alle Fälle. Und die Senioren amüsierten sich.

Organisatorin Edeltraud Lieb verzückte mit einem Vortrag über eine Oma, die den Herrgott um 100 Mark bat. Und dann stieg auch noch Theo Voll aus Oberküps in die Bütt. In seinem närrischen Vortrag ging es, wie sollte es anders sein, über den Pfarrer. Den lobte er dabei "über die Schell'n Neuna", und das Publikum nickte zustimmend. Mit ihrem Rentnerpfarrer Zettelmaier, der seit Oktober 2017 seelsorgerisch in den Pfarreien Kleukheim und Prächtig wirkt, sind die Kleukheimer so richtig zufrieden. Mindestens ebenso zufrieden waren die Senioren mit dem bunten Faschingstreiben, das sich noch über viele Stunden hinzog.