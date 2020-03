Auch die Jugendzeit muss einmal enden

Auch in diesem Jahr bietet der Elternbeirat des Gymnasiums Herzogenaurach wieder einen Vortrag in Zusammenarbeit mit dem Schulentwicklungsteam des Gymnasiums an. Dieses Mal steht ein Vortragsthema, das nur indirekt mit der Schule zu tun hat, auf dem Programm: PD Dr. med. Oliver Kratz (Kinder- und Jugendpsychiater, Psychotherapeut und Leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendabteilung für Psychische Gesundheit am Universitätsklinikum Erlangen) wird am Dienstag, 19. März, um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Herzogenaurach über das Thema "Adoleszenz - die Pubertät der Seele" referieren.

Hier steht nicht (wie üblich) die allgemeine körperliche Pubertätsentwicklung im Mittelpunkt, sondern die Adoleszenz, die sogenannte "seelische Pubertät". Diese ist eine bis zu zehn Jahre andauernde, aufregende, aber auch beängstigende Lebensphase (auch für die Eltern). Der Vortrag beleuchtet diese Achterbahn-Lebensphase aus entwicklungspsychologischer Sicht und will den Eltern Anregungen zum Verstehen und Hilfe zum Bewältigen vermitteln.

Einlass ab 19 Uhr

Der Elternbeirat bittet um einen Kostenbeitrag, der an der Abendkasse zu entrichten ist. Einlass ist ab 19 Uhr. red