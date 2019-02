Auch die Höchstadter Grünen werben für die Artenvielfalt

Auch der neue Höchstadter Ortsverband der Grünen bittet alle Bürger, am Volksbegehren teilzunehmen und sich im Rathaus einzutragen. Somit könne jeder Einzelne für Naturschutz und den Erhalt der Artenvielfalt eintreten, teilen die Grünen um Vorsitzende Sonja Koenigk mit.

Näheres zum Volksbegehren bieten die Höchstadter Grünen auf ihrer Homepage unter hös-grün.de. Eintragen kann sich bis 13. Februar jeder Wahlberechtigte im Rathaus mit seinem Ausweis zu folgenden Zeiten: montags, dienstags, mittwochs von 7.30 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr; donnerstags und freitags nur von 7.30 bis 12, am 7. Februar von 13 bis 20 und am Samstag, 9. Februar, von 10 bis 12 Uhr. Das nächste Treffen der Grünen findet am 13. Februar um 19.30 Uhr im "Töpfla" statt. red