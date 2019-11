Auch die Altliga des FC hat noch viel vor

Zum Jahresabschluss der Altliga des FC Burgkunstadt konnte Altligaleiter Hans Tremel zahlreiche Mitglieder begrüßen. Höhepunkte des Jahres waren Tremel zufolge die T-Shirt-Spende des Mitspielers Matthias Groß, der Turniersieg beim Baiersdorfer Hallenturnier, die Grillfeste, das Legendenspiel an der Kirchweih und das Krenfleischessen am Kirchweihmittwoch.

Das Trainergespann Steffen Hügerich und Johannes Bergmann zeigte sich mit dem Besuch der 49 Trainingsabende zufrieden, auch wenn mancher Spieler etwas pünktlicher und zuverlässiger hätte erscheinen können. Fast immer trainierten Keeper Roland Rech, Volker Köhler und Hans Tremel. Sie waren erfreut, dass von den fünf Spielen keines verloren ging, es gab zwei Siege und drei Unentschieden. Torschützenkönig wurde Volker Köhler mit vier Treffern, bei zwei Hallenturnieren traf Michael Schneider mit acht Toren am meisten.

Neben Wanderungen und Radtouren nahm man am Kunstadt-Kegelturnier teil und führte unter Leitung von Manfred Schneider das 15. Altliga-Tischtennisturnier durch. Einzelsieger wurde dabei Roland Rech, im Doppel waren Frank Kestel und Hans Tremel nicht zu schlagen.

Bei den Vorstandswahlen wurden alle in ihren Ämtern bestätigt: Altligaleiter Hans Tremel, Trainer Steffen Hügerich und Johannes Bergmann, Kassier Reiner Hügerich.

Einen Ausblick gab Tremel auf das kommende Jahr. Jeden Montag findet bis Ende März das Hallentraining statt. Am 30. Dezember wird in der Soccer-Arena Bamberg trainiert, am 5. Januar trinkt man sich "Stärk" an und am 25. Januar steigt das eigene Hallenturnier in der Obermainhalle. Am Aschermittwoch, 26. Februar, wird das 16. Altliga-Tischtennis-Turnier durchgeführt. ht