Auch die Alternativen prüfen

Beim Widerstand gegen das Hochregallager in Eyrichshof geht es beileibe nicht nur um die Optik. Dies macht Angelika Joachim als Sprecherin für das Bürgerbegehren "Kein Hochregallager in Eyrichshof" in einer Stellungnahme zum FT-Bericht vom Wochenende ("Planverfahren läuft rechtskonform weiter") deutlich. Sie verwahrt sich darin gegen die Argumentation von Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann, der gesagt hatte, der anstehende Bürgerentscheid habe darüber zu befinden, was wichtiger sei: "Arbeitsplätze oder Baubeschränkungen in einem Gewerbegebiet der Ansicht wegen". Dies ist laut Bürgerinitiative (BI) "eine unzulässige Verkürzung des Problems und sachlich falsch".

Nicht um jeden Preis

Die BI "Kein Hochregallager in Eyrichshof" teile nicht die Auffassung, eine Mehrung von Arbeitsplätzen rechtfertige jedes Vorhaben und im konkreten Fall einen "das Landschaftsbild im Naturpark Haßberge zerstörenden Klotz" von bis zu 21 Metern Höhe (nicht, wie im besagten Bericht fälschlich erwähnt, nur 14 Meter) und 227 Metern Länge. Nach der beabsichtigten 4. Änderung des Bebauungsplanes könnte das Gebäude laut BI auch mit einer Länge von mehr als 300 Metern errichtet werden.

"Niemand ist gegen die Schaffung von Arbeitsplätzen, auch die Bürgerinitiative nicht", beteuert Angelika Joachim in der Stellungnahme: "Aber die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt werden." Jedes Bauvorhaben sollte sich in das Landschafts- und Ortsbild einfügen, heute und zukünftig kein Ärgernis sein, argumentiert sie. Davon könne bei dem geplanten Hochregallager keine Rede sein.

Von wegen Arbeitsplätze

Es schaffe an sich auch keine neuen Arbeitsplätze, da es vollautomatisch betrieben werde und in ihm aus Brandschutzgründen der Sauerstoffgehalt ständig abgesenkt bleiben solle, so dass Menschen darin nicht arbeiten könnten.

Dabei gäbe es laut BI Alternativen, die zu prüfen sich die Stadt bislang versperre. "Es besteht kaum Bedarf für ein Hochregallager mit 20 000 Palettenstellplätzen, wenn der jetzige Bedarf bei bereits von Iserlohn nach Ebern verlagerter Produktion bei 7200 Stellplätzen liegt", teilt die Sprecherin mit und stellt grundsätzliche Fragen: "Bedarf es also überhaupt eines Hochregallagers bei den bereits vorhandenen Lagermöglichkeiten? Und, falls ja, warum reichen dann nicht die innerhalb des bisherigen Bebauungsplans schon heute bestehenden Baumöglichkeiten aus?"

"Populistische Floskel"

Nach Überzeugung der BI wäre es für die städtischen Gremien erforderlich, für die von der Stadt beabsichtigte Bebauungsplanänderung mögliche Alternativen mit deren Für und Wider in die Abwägung einzubeziehen. Zitat: "Dieses Gebot jedes Planaufstellungsverfahrens wird mit der populistischen Floskel ,Arbeitsplätze gegen Ansicht' grob missachtet." eki