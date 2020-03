Auch der Humor macht Pause

In Zeiten von Corona tut sich auch der Humor schwer - er muss Pause machen. Oti Schmelzers Weindunstbühne weist deshalb darauf hin, das aufgrund der Coronakrise alle Veranstaltungen, die im April auf der Bühne in Oberschwappach stattfinden sollten, auf Oktober und Dezember 2020 verschoben werden. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Den Karteninhabern, die die Termine nicht wahrnehmen können, werden die Beträge erstattet, versichert "Oti der Schmelzer". Weitere Informationen gibt's an den Kartenvorverkaufsstellen. Unser Bild zeigt den Humoristen während seines Auftritts bei "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim. Dort wirkt der Oberschwappacher seit Jahren mit. Foto: Archiv/dpa