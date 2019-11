Auch Christina Stürmer und The Sweet erobern im nächsten Jahr den Schlosshof

Unter der Schirmherrschaft von Heinrich Graf zu Ortenburg werden neben den bereits bekannten Acts Gregor Meyle (24. Juli 2020), "I am from Austria" (26. Juli 2020), Helge Schneider (31. Juli 2020) und "Münchener Freiheit" (1. August 2020) drei weitere Bands in den Schlosshof kommen. Zwei davon sind nun bestätigt.

Pop-Queen und Rockstars

Immer wenn Künstler verkünden: "Alles neu, alles besser, alles moderner" ist üblicherweise Vorsicht angebracht. Oftmals will man dann dem Zuhörer nur ein neues Image verkaufen.

Christina Stürmer war aber schon immer echt, authentisch und wahrhaftig. Ihre neue Inspirationsquelle ist kein Geheimnis: ihre kleine Tochter. "Das hat frischen Wind in mein Leben reingepustet." Mit ihrem Kind fühlt sie sich einfach "überall zu Hause" und genießt diesen neuen Lebensabschnitt. Christina brennt darauf, ihre Erlebnisse und Fundstücke, ihre Lebensweisheiten und Schätze auch persönlich mit ihren Fans zu teilen. Dafür kommt sie am Samstag, 25. Juli, nach Tambach.

The Sweet ist eine der wenigen berühmt-berüchtigten "Glam-Rock-Bands", die Chart-Erfolge in den 70ern, 80ern und 90ern gehabt haben. Sie haben über 30 Millionen Platten verkauft und sind immer noch eine "Live-touring-Band". Sweet bietet viel mehr als nur Glam-Rock, ihre Musik ist zeitlos und vielseitig. Vom reinen Pop bis Heavy Metal, von Liedern wie "Little Willy" mit nur drei Akkorden bis hin zu komplexen Arrangements wie "Love is like oxygen". Seit Jahrzehnten performed nun Andy Scott schon weltweit. Fast alle Shows in den letzten Jahren waren ausverkauft. The Sweet haben somit nichts an Zugkraft verloren. "The show must go on!", heißt es auch am Mittwoch, 29. Juli, im Tambacher Schlosshof. Als Support eröffnen "Gery and the Johnboys" den Abend.

Wo gibt es Karten?

Die Konzerte des Tambacher Sommers beginnen um 20 Uhr, sonntags um 19 Uhr. Einlass ist jeweils 90 Minuten vor Beginn. Für Kinder im Alter bis einschließlich sechs Jahren ist der Eintritt in Begleitung eines Erziehungsberechtigten mit Ticket frei. Karten sind ab Dezember an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Informationen gibt es auch bei der Konzertagentur Friedrich in Rödental, Telefon 09563/30820, www.konzertagentur-friedrich.de.