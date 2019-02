Auch bei der Teamarbeit klappte es gut mit der Mathematik

Erstmals nahmen insgesamt 29 Schüler der 5. bis 9. Jahrgangsstufe des Casimirianums am internationalen Mathematik-Teamwettbewerb "Bolyai" teil. Im Gegensatz zu anderen Mathe-Wettbewerben, bei denen die Schüler alleine knobeln, steht bei dem aus Ungarn stammenden Bolyai-Wettbewerb die Teamarbeit im Vordergrund. Von der 5. bis zur 9. Jahrgangsstufe gingen neun Teams des Casimirianums mit je zwei bis vier Schülern an den Start. Zwei Teams des Casimirianums schnitten bei über 21 000 Teilnehmern aus dem deutschsprachigen Raum bemerkenswert gut ab und verpassten jeweils nur ganz knapp die offiziellen Preise ihrer Jahrgangsstufe in Bayern und Thüringen. Clemens Illies, Kolja Klemt, Konstantin Kreizer und Daniel Wieland aus der Klasse 5a schrammten mit einem 10. Platz bei 143 teilnehmenden Teams in der Vergleichsgruppe um drei Punkte an den Preisen vorbei. Auch Ludwig Illies, Moritz Müller, Timon Radermacher und Filippo Stegner aus der 9. Klasse beeindruckten mit einem starken 12. Platz von 89. red