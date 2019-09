Auch aus Brunnen kein Wasser entnehmen

Die Wasserstände in den Bächen und Flüssen sind aufgrund der anhaltenden Trockenheit weiter niedrig bis sehr niedrig.

Das Lichtenfelser Landratsamt weist nochmals darauf hin, dass deshalb eine Wasserentnahme im Rahmen des Gemeingebrauch aus Flüssen oder Bächen zum Schutz der Umwelt und Ökologiesysteme nicht mehr zulässig ist. Dies gilt auch für Quellen und Brunnen, die Bäche speisen, wie beispielsweise dem Dorfbrunnen in Klosterlangheim, da deren Wasser dann dem Gewässer fehlt.

Das Landratsamt macht darauf aufmerksam, dass schon geringfügige Wasserentnahmen fatale nachteilige Auswirkungen auf die Gewässerökologie haben können. Vor allem in kleinen Gewässern ist schnell die Grenze überschritten, bei der den Lebewesen im und am Gewässer kein oder zu wenig Wasser zum Überleben bleibt und so große Schäden entstehen. Fischsterben oder ein ausgetrocknetes Bachbett können die Folge sein. Detaillierte Informationen zu der Niedrigwassersituation sind unter www.nid.bayern.de nachzulesen. red