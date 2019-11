Auch auf dem Land gibt es berufliche Perspektiven

Max Pornschlegel und Jonas Löhlein heißen die Gewinner des neunten Schreibwettbewerbs, den der Verein für kommunale Zusammenarbeit am Obermain für die neunten Klassen der Mittelschule Altenkunstadt ausgerichtet hat.

Auf 45 großen Wandplakaten stellten Schüler ihre Betriebspraktika vor, die sie in Unternehmen und sozialen Einrichtungen gemacht haben. Bei einem Festabend wurden jetzt die 14 besten Beiträge prämiert.

Die Jugendlichen zeigten sich bei dem Wettbewerb von ihrer kreativsten Seite. Sie bastelten, malten, fotografierten und verfassten Texte. Die Jury - alles Experten in Sachen "Ausbildung und Fachkräfte" - hatte keine leichte Aufgabe.

Zur Preisverleihung fanden sich neben den Schülern und ihren Eltern auch Vertreter der Schule und der Betriebe in der Aula ein. Rektor Manfred Heinbuch bezeichnete es als schöne Tradition, dass der Verein für kommunale Zusammenarbeit mit den Unternehmen den Schreibwettbewerb als fester Bestandteil eines Schuljahres begleite. Ulrike Dinglreiter vom Verein für kommunale Zusammenarbeit am Obermain sagte: "Es sind die Personal- und Abteilungsleiter großer und kleiner Ausbildungsbetriebe, die sich einen ganzen Vormittag Zeit nehmen, um sich jedes eurer Plakate ganz genau anzuschauen." Es wäre schön, wenn von dieser Teamarbeit das Signal ausgeht, dass wir als lokale Gemeinschaft es in der Hand haben, unsere Zukunft zu gestalten", fasste Dinglreiter zusammen. Auch auf dem Land könne man Jugendlichen berufliche Perspektiven eröffnen und ihnen Ausbildungs- und Arbeitsplätze anbieten: "Wichtig ist, dass wir diese Aufgabe nicht als Einzelkämpfer angehen, sondern als Team."

Bei den Regelschülern landete Max Pornschlegel auf Platz eins. Den zweiten Rang belegte Batoul Alsalloum, gefolgt von Tobias Wiegand auf Platz drei. Die M-Schüler, also Neuntklässler, die die Mittlere Reife anstreben, mussten in die Plakatgestaltung einen Praktikumsbericht einbinden.

In dieser Kategorie hatte Jonas Löhlein die Nase vorn. Platz zwei sicherte sich Niklas Maisel, gefolgt von Anna Knorr auf dem dritten Rang. Strahlend nahmen 14 erfolgreiche Schüler ihre Preise in Empfang. bkl