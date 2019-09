Auch Alte sollen Weihnachts-Wünschebaum bekommen

Einen Kinderwünschebaum gibt es bereits. Jetzt hat der Seniorenbeirat in seiner jüngsten Sitzung im ASB-Seniorenzentrum am Park beschlossen, dass dieses Jahr erstmals auch ein Weihnachts-Wünschebaum für hilfsbedürftige Senioren aus der Stadt Coburg aufgestellt werden soll. Der soll seinen Platz im Bürglaßschlösschen bekommen.

Damit griff der Seniorenbeirat die Anregung einer Coburger Bürgerin auf, die meinte: Für Kinder gebe es viele Aktionen zu Weihnachten, jedoch gebe es auch unter der älteren Generation Menschen, deren finanzielle Mittel sehr gering seien, was gerade zur Weihnachtszeit doppelt schwer auf ihnen laste. Der Seniorenbeirat hat dazu festgelegt, dass kein Geld fließen solle. Stattdessen soll es dann kleine Geschenke und Gutscheine geben, die etwa 20 Euro kosten sollen. Das Sozialamt wird die Nutznießer aus dem Kreis zusammen mit den Seniorenheimen auswählen. Die Betroffenen können ihre Wünsche formulieren, diese werden dann an den Wünschebaum gehängt. Die Bürger, die die Aktion unterstützen wollen, nehmen dann die Wünschekarten vom Baum und schreiten zur guten Tat. Los geht's mit einer öffentlichen Aktion am Freitag, 29. November, von 13 bis 16 Uhr im Foyer des Bürglaßschlösschens. An diesem Tag findet auch die Eröffnung des Coburger Weihnachtsmarktes statt. Die erworbenen Geschenke sollen die Bürger im Büro "Senioren und Ehrenamt" abgeben. Das kümmert sich dann um die individuelle Bescherung. Die Aktion endet am 13. Dezember 2019. Gleich wenige Tage später hat der Seniorenbeirat seine Premiere auf dem Coburger Weihnachtsmarkt. Die Adventszeit dauert in diesem Jahr einen Tag länger als 2018. Diesen Zusatztag kann der Seniorenbeirat für seine Präsentation in der Aktionsbude nutzen. Der Seniorenbeirat hat seinen Termin am Donnerstag, 19. Dezember, und wird dann zum Beispiel über die Notfalldose oder den Coburg-Express 2020 informieren. Eintrittskarten zum "Fasching der Generationen" im Kongresshaus Rosengarten gibt es auch.

Kulturgenuss ermöglichen

Helga Ebert stellte das Projekt "Kulturpaten" vor. Dabei geht es um die Teilnahme an der Kulturtafel. Durch die Vermittlung von Fahr- und Begleitdiensten zu Veranstaltungen soll ein größerer Teil älterer Menschen als bisher erreicht werden, erklärte Helga Ebert, Koordinatorin bei der Kulturtafel. Die Kulturpaten kümmern sich darum, dass bedürftige Senioren ins Theater, zu Konzertveranstaltungen, ins Kino oder zum Sportevent gehen können. Die Tätigkeit als Kulturpate müsse ja keine Einbahnstraße sein, meinte Stadträtin Adelheid Frankenberger. Es könnten dadurch Kontakte, ja sogar Freundschaften unter Gleichgesinnten entstehen.

Diakon Wolfgang Dengler und Bernd Fischer berichteten von der jüngsten Sitzung der Landesseniorenvertretung Bayern (LSVB). Die Delegierten waren sich einig, dass die Mütterrente nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden solle. mako