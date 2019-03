Auch A 9 ist ein Thema

Eine Sitzung des Gemeinderats findet am Dienstag, 19. März, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Himmelkron statt. Neben drei Anträgen auf Baugenehmigung zur Errichtung von Einfamilienhäusern stehen der Bürgerentscheid und die Jahresrechnung 2018 auf der Agenda. Außerdem geht es um die Einführung eines vereinfachten digitalen Wasserkatasters in dem von der gemeindlichen Bauverwaltung genutzten Geoinformationssystems (GIS) und die Vergabe der Kanalreinigung und Inspektion 2019. Weiteres Thema ist die Sperrung des Einfahrtsastes in Fahrtrichtung Nürnberg auf der A 9. red