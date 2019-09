Ein 80-Jähriger parkte seinen Opel Corsa am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gnaileser Straße. Als er etwa eine Stunde später zum Wagen zurückkam, war dieser im Bereich des vorderen rechten Kotflügels und am vorderen Stoßfänger beschädigt. Wer einen Anstoß auf dem Parkplatz gesehen hat, möchte sich mit der Polizei-Inspektion Neustadt in Verbindung setzen. pol