Au und Hummendorf bangen

In der Bezirksklasse B konnte die zweite Mannschaft des TTC Au ihren vorletzten Tabellenplatz nicht verlassen (5:9 gegen Neufang II, 3:9 in Haig). Auch Schlusslicht Hummendorf muss weiterhin bangen.

Bezirksklasse B

SV Hummendorf II - SV Langenau 7:9

In einer umkämpften Begegnung gerieten die Hausherren nach dem 5:5-Gleichstand auf die Verlierstraße. Zwar kamen sie nach dem 5:8-Rückstand noch auf 7:8 heran, doch das Schlussdoppel ging an den SVL.

SV Hummendorf II: Leppert (2,5), U. Truckenbrod (0,5), J. Trukenbrod (2,5), L. Trukenbrod (1,5). - SV Langenau: Vetter (2), Klemm (1), Hammerschmidt (2), Russ (3), Barnickel (1).

Bezirksklasse C

In der Bezirksklasse C-Nord ist der SV Rothenkirchen II so gut wie am Ziel. Nach dem klaren 9:1 gegen den FC Pressig II und dem 9:2 gegen den Tabellenzweiten TSV Windheim IV hat er die Meisterschaft fast in der Tasche. Nichts laufen will in der Rückrunde der Bezirksklasse C-Süd für den TSV Weißenbrunn. Das 3:9 bei der SG Neuses II und das 4:9 gegen die DJK/SV Neufang III waren bereits die vierte und fünfte Niederlage im neuen Jahr. Damit hat er nur noch einen Zähler mehr (7:21) als der SV Hummendorf III (6:26).

SV Fischbach II - TVE Gehülz 9:6

Nach dem 5:6-Rückstand rissen die Hausherren das Geschehen an sich und landeten vier Siege.

SV Fischbach II: Müller (0,5), Kefurt (0,5), Studtrucker (2,5), Hoderlein (1,5), Seuß (1,5), Hertel (2,5). - TVE Gehülz: Hanna (2), Fischer-Weiss (2), Arnold (1), Beyer (1).

Bezirksklasse D

In der Bezirksklasse D stehen sich am Samstag ab 19 Uhr mit dem gastgebenden SC Rennsteig I (30:4) und dem TV Marienroth II (30:2) zwei Meisterschaftskandidaten direkt gegenüber. Bei der Titelvergabe spricht aber auch die SG Neuses III (29:3) noch ein Wort mit.

Bezirksklasse Damen B

Bei den Damen der Bezirksklasse B hat zwar der TSV Ludwigsstadt die Tabellenführung übernommen (15:5), hat aber zwei Spiele mehr ausgetragen als der der TSV Windheim III (13:3).

TSV Ludwigsstadt - SC Haßlach II 6:4

Trotz einer 4:0-Führung musste das Heimteam bangen, denn die Gäste ließen nicht locker.

TSV Ludwigsstadt: Fössel (2,5), Kaminski (1,5), Hutschenreuther (1,5), Scheidig-Otto (0,5). - SC Haßlach II: D. Martin (1), Barnickel (1), K. Martin (2). hf