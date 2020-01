"Warm anziehen - die CSU kommt!": Unter diesem Motto lädt der CSU-Ortsverband Weißenbrunn am Mittwoch, 15. Januar, die Bevölkerung zu einer Infoveranstaltung ein. In Eichenbühl präsentieren die Christsozialen bei Punsch und leckeren Snacks unter anderem ihre Pläne für attraktives Wohnen in der gesamten Gemeinde Weißenbrunn. Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt. Sie beginnt um 18.30 Uhr in der Ortsmitte auf dem Anwesen der Familie Schamberger in Eichenbühl 1. red