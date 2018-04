Attacke mit Flaschen und Steinen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 1 Uhr in Bad Brückenau zu einer tätlichen Auseinandersetzung am Busbahnhof. Bislang ist nur bekannt, dass mehrere Personen aus einer Gruppe jüngerer Leute heraus mit Flaschen und Steinen attackiert wurden.

Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hatten sich die Haupttäter bereits entfernt. Es wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um Hintergründe und Ablauf des Geschehens herauszufinden.

Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang und die beteiligten Personen geben können, sollen sich mit der Polizei Bad Brückenau in Verbindung setzen. pol