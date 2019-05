Attacke gegen 28-Jährigen

Die Haßfurter Polizei sucht Zeugen zu einer üblen Körperverletzung in Nassach (Gemeinde Aidhausen). Ein 28 Jahre alter Mann, der in der Nacht zum Sonntag zwischen 2.50 und 3.10 Uhr die Veranstaltung "Springbeat" in Nassach bereits verlassen hatte und sich auf dem Rücksitz eines Fahrzeugs befand, wurde von einer ihm bis dahin nicht bekannten Person aus dem Fahrzeug gezogen und mit einem Bierkrug einmal ins Gesicht geschlagen. Hierbei verlor der Getroffene das Bewusstsein und erlitt eine Nasen- und Stirnbeinprellung. Außerdem wurden bei der Attacke das T-Shirt und eine Silberkette im Gesamtwert von rund 135 Euro zerrissen. Die Personalien des rabiaten Tatverdächtigen konnten inzwischen in Erfahrung gebracht werden. Die Polizei in Haßfurt sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls.