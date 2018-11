Attacke auf das Palmenhaus mit Kleber

Einen üblen Streich erlaubten sich Unbekannte, die es am vergangenen Wochenende auf das Palmenhaus im Rosengarten abgesehen hatten. In die Schließzylinder der Türen wurde mutwillig flüssiger Klebstoff gespritzt, so dass die Schlösser dadurch nicht mehr zu verwenden sind und ausgetauscht werden müssen. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 17. November, 16 Uhr, bis Sonntag, 18. November, 18 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Coburg unter Telefon 09561/645-0 zu wenden. pol