Attacke auf Autoreifen

Böse Überraschung für eine Autohalterin: Von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag hatte die 31-Jährige aus Rödental ihren Chevrolet Kalos ordnungsgemäß in der Bürgermeister-F.-Fischer-Straße abgestellt. Am Freitagnachmittag bemerkte die Frau, dass alle vier Reifen an ihrem Pkw durch einen bislang unbekannten Täter zerstochen wurden.