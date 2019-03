Attac Bamberg lädt zum Infoabend ein

Bekannterweise hat der Bundesfinanzhof vor kurzem dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac die Gemeinnützigkeit entzogen. Zu der Entscheidung des Bundesfinanzhofes veranstaltet Attac Bamberg einen Infoabend am Montag, 11. März, 19 Uhr, in der katholischen Hochschulgemeinde, Friedrichstraße 2. Stephan Kettner, Mitarbeiter im Bundesbüro von Attac Deutschland, wird über die Organisation, den Entzug der Gemeinnützigkeit und deren Bedeutung für Attac referieren. In einer Diskussion sollen nächste Schritte diskutiert werden. Es können auch Fragen zu den Aktivitäten von Attac Deutschland und von Attac Bamberg behandelt werden. red