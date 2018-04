ATS stoppt den Abwärtstrend

Nach zwei Niederlagen in Folge ist der ATS Kulmbach in der Bezirksliga Ost in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim Tabellenletzten SpVgg Selb gelang dank eines Gashi-Doppelpacks ein umkämpfer 2:0-Auswärtserfolg.



Bezirksliga Oberfranken Ost

SpVgg Selb -

ATS Kulmbach 0:2

Die Hausherren wehrten sich lange gegen die routinierten Gäste und agierten teilweise auf Augenhöhe. Die Kulmbacher überzeugten nur zeitweise, zeigten aber in den entscheidenden Situationen ihre Cleverness. In der Defensive gab der ATS-Mannschaft auch Trainer Florian Ascherl Sicherheit, der erstmals in dieser Saison auflief und durchspielte. Mann des Spiels war allerdings Enis Gashi, der beide Kulmbacher Treffer erzielte. Zudem bot beim ATS Ertac Tonka eine ordentliche Vorstellung.

In der ersten Viertelstunde plätscherte die Partie vor sich hin. Die Mannschaften hatten Probleme, ins Spiel zu finden. Die erste Chance brachte den Führungstreffer für den ATS: Eine weite Freistoßflanke in den Selber Strafraum verlängerte Gashi mit dem Kopf unhaltbar für SpVgg-Keeper Tomas Smrha ins lange Eck des Tores. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit verflachte die Partie wieder.

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren dem Ausgleich nahe, doch ATS-Keeper Patrick Pohl zeigte bei einem Ries-Freistoß eine tolle Parade. Dann übernahmen die Kulmbacher wieder das Kommando. Der Pfosten und der starke Smrha verhinderten bei Tonka-Chancen die Vorentscheidung.

In der 65. Minute fiel das 0:2: Die Selber klärten nicht konsequent, doch Tino Horn setzte energisch nach. Der Ball kam zu Gashi, der sich nicht zweimal bitten ließ. Selb bäumte sich zwar nochmals auf - unter anderem setzte Rafael Kowalczyk einen Heber auf die Querlatte -, doch es blieb beim 2:0-Sieg für die Gäste.



ATS Kulmbach: Pohl - Buchta, Baumgärtner, Werther, Ascherl, Horn, Konradi, Gashi (85. Bär), Adam, Schatz, Tonka.



Schiedsrichter: Mildenberger (Ebern). - Zuschauer: 70. - Tore: 0:1, 0:2 Gashi (20. und 65.). red