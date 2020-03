ATS lässt Rekorde purzeln

Erfolgreicher Auftritt für die Schwimmer des ATS Kulmbach bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Während die Männer nach drei Jahren in die Landesliga zurückkehren, stellten Ines Ackermann und Lucas Dittwar neue Vereinsrekorde auf.

Damit nicht genug: Der ATS überzeugte auch mit 34 persönlichen Bestzeiten. Punktbeste Kulmbacherin war bei fünf Starts Ines Ackermann (2076 Punkte). Sie knackte zwei Mal die 400-Punkte-Grenze in Freistilrennen: über 50 Meter in 29,78 Sekunden (456) und 100 Meter in 1:05,69 Minuten (447). Zudem verbesserte sie ihren Vereinsrekord über 50 Meter Schmetterling auf 33,13 Sekunden. Für Ackermann und die Frauen des ATS reichte es mit 10 166 Punkten zu Platz 3 in Oberfranken und bayernweit zu Platz 25. Es siegte die SSG Erlangen (14 302) vor Delphin Herzogenaurach (13 570) und den SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten (13 223).

Mit einer geschlossenen Teamleistung überzeugten die ATS-Männer, die in Oberfranken mit 12954 Punkten vor Hof (11 881) gewannen. Bayernweit reichte es unter 46 Mannschaften für den zweiten Platz hinter dem SV Grün-Weiß Holzkirchen und damit für den Aufstieg in die Landesliga. Die 17-Jährigen Lucas Dittwar (2178 Punkte) und Markus Dreichsel (2126) überragten. Dittwar verbesserte zudem seinen Vereinsrekord über 50 Meter Rücken um genau eine Sekunde auf 28,48 Sekunden.

Deutscher Mannschaftsmeister wurde bei den Frauen (25 599) und bei den Männern (25 294) der SV Würzburg 05. td ATS Kulmbach weiblich: Ines Ackermann (5 Starts/2076 Punkte), Inka Schaefer (5/ 1766), Sandra Egerland (5/1734), Hannah-Sophie Sommer (5/1428), Lilli Streng (4/976), Theresa Deichsel (3/798), Tamara Mahr (4/764), Susanne Schütz (3/633).

ATS Kulmbach männlich: Lucas Dittwar (5/ 2178), Markus Deichsel (5/2126), Kieran Garbutt (5/2028), Paul Deichsel (5/1968), Felix Deichsel (3/1240), Maximilian Hörath (3/ 1020), Jens Polanetzki (3/927), Thomas Wollny (3/870), Benedikt Deichsel (2/597).