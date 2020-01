ATS-Frauen chancenlos

Klare Niederlage für die Bezirksliga-Basketballerinnen des ATS Kulmbach. Gegen den Tabellenzweiten FC Baunach waren die Kulmbacherinnen chancenlos und unterlagen mit 33:58

"Wir können nicht mit uns zufrieden sein. Die Baunacherinnen haben gute Schützen, aber wir haben ihnen heute das Punkten auch zu einfach gemacht und gleichzeitig in der Offensive zu wenig Aktion gezeigt. Das müssen wir im nächsten Spiel besser machen", sagt Spielerin Mientje Krüger. Die nächste Gelegenheit bekommen die ATS-Frauen bereits am heutigen Samstag. Um 13 Uhr spielen die Kulmbacherinnen in der heimischen CVG-Halle gegen den derzeitigen Tabellenersten TS Kronach.

Bayernliga Nord, Männer

ATS Kulmbach -

SC Würzburg Heuchelhof

Die Männer des ATS sind in der Bayernliga Nord am Samstag (18 Uhr) gegen den SC Würzburg Heuchelhof gefordert. Nach der dem 66:111-Debakel gegen die Baskets Weiden wollen die Kulmbacher zurück in die Spur finden. Gegen den Tabellenachten aus dem Würzburger Stadtteil dürften die Chancen dafür gut stehen. Kulmbach liegt auf dem sechsten Rang. red