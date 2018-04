ATS-Damen fehlt die Nervenstärke

Den Klassenerhalt hatten die Landesliga-Damen des ATS Kulmbach bereits vor ihrem letzten Saisonspiel sicher. So fiel die 3:8-Heimniederlage des Tabellensechsten gegen die SpVgg Hausen nicht mehr ins Gewicht.

Einen erfolgreichen Saisonabschluss feierten die Teams des TTC Mainleus. Die Damen II gewannen gegen den Meister der 3. Bezirksliga TSV Ebermannstadt und holten in der Endabrechnung den dritten Tabellenplatz - nur einen Punkt hinter Ebermannstadt. Auch die beiden TTC-Jungenteams blieben in ihren letzten Saisonspielen unbesiegt.



Landesliga Nordwest, Damen

ATS Kulmbach -

SpVgg Hausen 3:8

Bis zum Stand von 3:3 verlief die Partie ausgeglichen. Das Doppel Christine Popp/Christine Irrgang sowie Popp und Franziska Bohl in den Einzeln hatten für den ATS gepunktet. Doch als die Kulmbacherinnen anschließend zwei Fünf-Satz-Niederlagen hinnehmen mussten, war ihr Widerstand gebrochen. Die SpVgg gewann die restlichen Partien klar.

Ergebnisse: Bohl/Geier - Schmitt/Buschner 0:3, Popp/Irrgang - Schmelzer/Thetket 3:0, Popp - Schmelzer 3:0, Irrgang - Schmitt 1:3, Bohl - Thetket 3:0, Geier - Buschner 0:3, Popp - Schmitt 2:3, Irrgang - Schmelzer 2:3, Bohl - Buschner 0:3, Geier - Thetket 1:3, Bohl - Schmitt 0:3.



3. Bezirksliga, Damen

TTC Mainleus II -

TSV Ebermannstadt 8:5

Nach einem ausgeglichenen Start in den Doppeln erspielten sich die Mainleuserinnen den vorentscheidenden 4:2-Vorsprung. Bei den Gastgeberinnen punkteten Susanne Weiß, Lea Landel und Jana Landel jeweils doppelt. Michelle Valita gewann ein Einzel.

Ergebnisse: Weiß/L. Landel - Geringer/Gabrisakova 3:0, Valita/Grampp - Dorsch/Goly 0:3, Weiß - Dorsch 3:0, L. Landel - Geringer 0:3, Valita - Goly 3:0, J. Landel - Gabrisakova 3:2, Weiß - Geringer 0:3, L. Landel - Dorsch 3:1, Valita - Gabrisakova 1:3, J. Landel - Goly 3:0, Valita - Geringer 0:3, Weiß - Gabrisakova 3:0, L. Landel - Goly 3:0.



Oberfrankenliga, Jungen

TTC Mainleus -

TTV Altenkunstadt 7:7

Im Nachholspiel deutete sich schon in den Doppeln ein enges Duell an. In der ersten Einzelrunde gingen die Mainleuser mit 4:2 in Führung, doch Altenkunstadt glich zum 5:5 aus. Da auch die letzten Einzel ausgeglichen verliefen, endete die Partie 7:7. Gerade in den drei Fünf-Satz-Matches hatten die Gäste die besseren Nerven.

Ergebnisse: Schulz/Röhrich - Singer/Rommel 0:3, Göldner/Graß - Birkner/Pavli 3:0, Schulz - Rommel 3:0, Göldner - Singer 1:3, Graß - Pavli 3:0, Röhrich - Birkner 3:1, Schulz - Singer 0:3, Göldner - Rommel 2:3, Graß - Birkner 2:3, Röhrich - Pavli 3:0, Graß - Singer 2:3, Schulz - Birkner 3:0, Göldner - Pavli 3:0, Röhrich - Rommel 0:3.



TTC Mainleus -

SpVgg Trunstadt 8:1

Gegen die nur mit drei Spielern angetretenen Gäste hatten die Mainleuser im letzten Saisonspiel keine Probleme. Bemerkenswert war der Erfolg von Gregor Göldner gegen SpVgg-Spitzenspieler Max Rattel.

Ergebnisse: Göldner/Graß - Rattel/Burger 3:2, Schulz - Burger 3:0, Göldner - Rattel 3:1, Nußgräber - Weber 3:0, Schulz - Rattel 1:3, Göldner - Burger 3:0, Graß - Weber 3:0, Zwei Partien gingen kampflos an den TTC.



2. Bezirksliga Ost, Jungen

TTC Mainleus II -

FC Wacker Haig 8:1

Der TTC beherrschte die Partie nach Belieben und schloss die Saison als Vizemeister ab.

Ergebnisse: Nußgräber/Semmelroch - Dietrich/Kalb 3:1, Reuschel/Biedermann - Ferner/Holland 3:0, Nußgräber - Kalb 3:0, Reuschel - Dietrich 3:0, Semmelroch - Holland 3:0, Biedermann - Ferner 3:0, Nußgräber - Dietrich 2:3, Reuschel - Kalb 3:0, Semmelroch - Ferner 3:0. schö