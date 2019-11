Atemschutzzentrum wurde beschmiert

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag im Laufe des Tages die Fassade des Atemschutzzentrums am Oberen Tor in Ebermannstadt beschmiert. Es wurden unflätige Beleidigungen hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugenmeldungen erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.