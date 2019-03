Atempause mit Gabriele Töpfer

Sich eine Atempause gönnen - dazu lädt der besondere Abendgottesdienst "Atempause" in der evangelischen Kirche am Sonntag, 31. März, um 18 Uhr ein. Pfarrerin Gabriele Töpfer ermutigt in Impulsen zum "Blick nach vorne", so das Thema der Atempause. Das Ensemble "Singspiel Schleusingen" unter Leitung von Sylvia Groß trägt mit Musik und Liedern zum Atemholen bei. Danach ist bei einer Tasse Tee Zeit zu einem Gespräch. red