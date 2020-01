Atempause am Sonntagabend nehmen

Der Zweifel ist ein häufiger Begleiter des christlichen Glaubens. Wird er übermächtig, kann er den Glauben aushöhlen. Dann braucht es eine Atempause, um Zweifel und Glauben abzuwägen. "Im Zweifel ... für den Glauben?" ist die Atempause am Sonntag 26. Januar, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche überschrieben. Für die musikalische Ausgestaltung sorgt Jonas Trumpp mit Werken für Violine, begleitet von Pfarrerin Gabriele Töpfer am Klavier. Anschließend wird zum Kirchentee gebeten. red