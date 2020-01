Atemnot vermeiden mit Bewegung

Lungensport ist eine sinnvolle Ergänzung zur Therapie bei chronischen Atemwegs- und Lungenkrankheiten. An der Volkshochschule wird immer montags, 10 bis 11 Uhr, Rehasport für die Lunge angeboten. Wer teilnehmen möchte, benötigt eine ärztliche Verordnung. Geleitet wird die Gruppe in der HUK-Arena vom Herz-Lungen-Übungsleiter René Engel. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Wer eine ärztliche Verordnung erhalten hat, kann sich melden unter Telefon 09561/88250 oder per E-Mail an: info@vhs-coburg.de. red