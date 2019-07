Am kommenden Wochenende finden die letzten Ateliertage in Hemhofen statt. Von jeweils von 11 bis 18 Uhr können Besucher am Samstag und Sonntag im Atelier "Glaskunst Sabine Nein" im Reihendorfer Weg 12 verschiedene Werke der Glaskünstlerin sowie vom Holzdesigner Martin Rothenbucher und vom Metallkünstler Ralf Röhner sehen. Zauberkünstler Mosche Karlo schaut am Sonntag gegen 15 Uhr vorbei. Wie es mit den Ateliertagen weitergeht, steht noch nicht fest. Foto: PR