Am kommenden Wochenende, 21. und 22. September, finden die Ateliertage "Artur 22" des Berufsverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler Oberfranken statt. Die Teilnehmer gewähren den Besuchern in ihren Ateliers am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Einblicke hinter die Kulissen der bildenden Kunst. In Kulmbach haben Angelika und Beka Gigauri, Klostergasse 3, geöffnet. Weitere Teilnehmer sind unter www.bbk-oberfranken.de zu finden. red