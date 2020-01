Atelier feiert Jubiläum

Im Januar 2020 werden es zehn Jahre, in denen Barbara Winkler ihr Atelier in der Altenburger Straße 6 führt. Nach dem Umbau der alten Kohlenscheune ihres Vaters in ein Atelier hat sie die Räumlichkeiten mit Leben gefüllt. Deshalb wird an zwei Wochenenden im Januar gefeiert: Am Samstag, 11. Januar, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. Januar, von 12 bis 18 Uhr werden Arbeiten der Kursteilnehmer präsentiert. Am Samstag, 18. Januar, ist das Atelier von 11 bis 23 Uhr geöffnet und Barbara Winkler zeigt unter anderem ihre neuesten Arbeiten. red