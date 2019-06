Asylrecht - wer kennt sich da noch aus?

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Kreisverband Coburg, Kronach und Lichtenfels, lädt am morgigen Mittwoch um 19 Uhr in das Dekanatszentrum St. Augustin ein. Johanna Böhm vom bayerischen Flüchtlingsrat spricht zum Thema Asylverfahren. Gründe für Anerkennung und Ablehnung, Konsequenzen aus dem Verfahren und Möglichkeiten nach einer Ablehnung werden behandelt. Die Veranstaltung soll Licht in das Dickicht des Asylrecht-Dschungels bringen und wendet sich an Erzieher, Lehrer, Pädagogen, Ehrenamtliche und Asylsuchende. red